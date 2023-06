09.06.2023 17:33 Unfall am Kulkwitzer See: Rettungskräfte müssen Taucher reanimieren

Auf dem Kulkwitzer See in Leipzig ist es am Freitag zu einem dramatischen Unfall gekommen. Ein Taucher musste gerettet und anschließend reanimiert werden.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Dramatische Szenen spielten sich Freitagmittag am Kulkwitzer See bei Leipzig ab. Ein Taucher musste am Freitag aus dem Kulkwitzer See gerettet werden. © 7aktuell.de | Eric Pannier "Gegen 12.30 Uhr ging bei uns der Notruf ein, dass eine Person leblos im Wasser treibt", erklärte Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24. Rettungskräfte eilten daraufhin zum Ort des Geschehens und bargen den Mann. Wie TAG24 erfuhr, handelt es sich bei ihm um einen Taucher. Der Mann wurde noch vor Ort reanimiert, daraufhin per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Mann wurde anschließend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. © 7aktuell.de | Eric Pannier Laut Polizei gab es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. "Wir gehen derzeit von einem Unfall aus", sagte Polizeisprecher Graupner.

