09.02.2024 06:44 Bauernprotest darf stattfinden: Blockade an Autobahnauffahrten

Bauernprotest in Nordhessen: Das Bündnis Hand in Hand für unser Land darf am heutigen Freitag Autobahnauffahrten der A7 der A49 blockieren!

Kassel - Ein Protest-Bündnis von Landwirten, Handwerkern und dem Transportgewerbe will am heutigen Freitag Autobahnauffahrten in Nordhessen blockieren. Mit ihren Traktoren wollen protestierende Bauern am heutigen Freitag mehrere Autobahnauffahrten in Nordhessen blockieren. (Archivbild) © Christian Johner/dpa Der Hessische Verwaltungsgerichtshof bestätigte am gestrigen Donnerstag eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Kassel und verwarf eine Beschwerde des Schwalm-Eder-Kreises, der den Bauernprotest zuvor verboten hatte. Demnach sind Blockaden an zahlreichen Auffahrten der A7 und der A49 mit Traktoren vorgesehen. Laut Polizeipräsidium Kassel sind die Aktionen zwischen 8 Uhr und 18 Uhr geplant, man rechne mit einer niedrigen bis mittleren zweistelligen Zahl an Teilnehmern, hieß es. Reisen Urlaubsinseln leiden unter zu vielen Touristen: "Wir stehen vor dem Kollaps" Dennoch muss wohl mit massiven Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. An der Versammlung unter dem Motto "Hand in Hand für unser Land" wollen sich laut Anmeldern Landwirte sowie Vertreter des Transportgewerbes, des Handwerks und Bürger beteiligen, die gegen die aktuelle Bundespolitik protestieren wollen. Die Anmelder der Aktion hatten sich zunächst per Eilantrag gegen das vom Landrat des Schwalm-Eder-Kreises verhängte Verbot der Versammlung gewandt hatten.

