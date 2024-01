Bauernprotest in Hamburg: Treckerkolonnen erreichen Hafengebiet

Hamburg - Zusätzlich zum Bahnstreik wurden für den heutigen Donnerstag erneut Bauernproteste in Hamburg angekündigt. Noch ist die Verkehrslage ruhig.

Schon am Montag hatten mehrere Trecker-Konvois Hamburg angesteuert. © Marcus Brandt/dpa

Wie die Verkehrsleitstelle mitteilte, bestehe auch weiter die Hoffnung, dass die Autofahrer nach den angekündigten Protesten am Donnerstag nach Möglichkeit im Home-Office bleiben.



Die Trecker-Konvois werden anders als noch am Montag auch erst von 9.30 Uhr an im Stadtgebiet erwartet. Ab dann sei laut Polizei aber den ganzen Tag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Angekündigt wurden drei Kolonnen aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die auf festen Routen zum Zwischenkundgebungsort am Worthdamm im Hamburger Hafen fahren.

Am Montag hatten rund 2000 Teilnehmende den Endkundgebungsplatz an der Willy-Brand-Straße/Domstraße angesteuert. Am Donnerstag werden dagegen rund 750 Fahrzeuge erwartet.

