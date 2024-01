Bauernproteste: Bis zu 5000 Traktoren und Lkw sorgen für Verkehrschaos in Berlin

Die Bauernproteste finden am Montag ihren Höhepunkt in Berlin! Bis zu 5000 Fahrzeuge werden im Lauf des Tages auf der Straße des 17. Juni erwartet.

Bereits am Sonntagabend ist die Kundgebungsfläche in der Innenstadt überfüllt gewesen. © Dominik Totaro Bereits am Sonntag machten sich erste Bauern aus Nordbrandenburg auf den Weg in die Hauptstadt. Über fünf vorab freigegebene Routen ratterten die Traktoren beinahe ununterbrochen in die Spree-Metropole. Immer wieder waren laute Hupen im Stadtgebiet zu hören. Bauern aus ganz Deutschland wollen am Montag in Berlin gegen das geplante Aus von Diesel-Vergünstigungen für die Landwirtschaft demonstrieren. Neben Vertretern der Verbände will auf der Kundgebung auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (45, FDP) sprechen. Wir halten Euch über die Verkehrssituation und den Verlauf der Proteste in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin bei X mitteilte, haben sich die Traktor-Kolonnen auf den vorgegebenen Routen in Bewegung gesetzt. Stadteinwärts kann es auf den Bundesstraßen mittlerweile zu Stau mit mehr als einer Stunde Wartezeit kommen!

Aufgrund der Einschränkungen durch die Großdemonstration musste die S-Bahn Berlin am Morgen den planmäßigen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Südkreuz, Schöneberg und Friedrichstraße einstellen. Fahrgäste wurden gebeten auf andere S-Bahnlinien oder die BVG auszuweichen.

Wie die Polizei bei X, vormals Twitter mitteilte, wurden am Morgen bei der Anfahrt über die Ost-Route einige Fahrzeuge gestoppt, die Fäkalien geladen hatten. Sie wurden in Absprache mit der Versammlungsleiterin von der Sternfahrt ausgeschlossen. Derweil meldet die Behörde, dass die Süd-Route in Schöneberg bereits stark ausgelastet sei.

Durch den Protest muss in Berlin mit erheblichen Verkehrseinschränkungen gerechnet werden. Welche Strecken betroffen sind, teilt die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf ihrer Seite mit. Die Traktoren sind seit den Morgenstunden auf dem Weg zum Großen Stern. Mit Eintreffen der Konvois werden Kaiserdamm und Bismarckstraße, sowie die Straße des 17. Juni zwischen Theodor-Heuss-Platz und Brandenburger Tor gesperrt. Für den Auto-, Taxi- und Lieferverkehr gibt es dann keine Durchfahrt mehr. Für 13 Uhr ist der Beginn der Abfahrt geplant. Dann sollen die Fahrzeuge jedoch nicht in Konvois fahren. Auch nach der Kundgebung soll die Straße des 17. Juni in Richtung des Brandenburger Tors voraussichtlich bis Dienstagvormittag gesperrt bleiben. Nach Angaben der VIZ sollen Landwirte bereits angekündigt haben, die Straße weiter zu blockieren.

Im brandenburgischen Seelow haben sich am Montagmorgen viele Landwirte mit ihren Traktoren versammelt, um gemeinsam nach Berlin zu fahren. © Patrick Pleul/dpa