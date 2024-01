Die Traktoren kommen: Verkehrschaos in Hamburg erwartet

Hamburg - Am Montag werden in Hamburg im Rahmen der Proteste "gegen Steuer- und Bürokratiewahn" wieder mehrere hundert Traktoren erwartet. Die Polizei warnt vor Verkehrsbeeinträchtigungen.

Seit Mitte Dezember dauern die Bauernproteste nun an. Der am kommenden Montag startende Protest reiht sich in die Welle der Demonstrationszüge ein.

Aufzug I (aus Bergedorf kommend):



Wentorfer Straße - Mohnhof - Bergedorfer Straße - Eiffestraße - Anckelmannplatz - Bürgerweide - Wallstraße - Lübecker Straße - Sechlingspforte - Schwanenwik - An der Alster - Kennedybrücke - Alsterglacis - Theodor-Heuss-Platz

Aufzug II (aus Lurup kommend):

Luruper Hauptstraße - Luruper Chaussee - Bahrenfelder Chaussee - Stresemannstraße - Alsenstraße - Alsenplatz - Doormannsweg - Fruchtallee - Schäferkampsallee - Schröderstiftstraße - An der Verbindungsbahn - Bundesstraße - Edmund-Siemers-Allee - Theodor-Heuss-Platz

Aufzug III (aus Rahlstedt kommend):

Meiendorfer Straße - Bargteheider Straße - Stein-Hardenberg-Straße - Ahrensburger Straße - Wandsbeker Zollstraße - Rüterstraße - Wandsbeker Marktstraße - Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße - Sechlingspforte - Schwanenwik - An der Alster - Kennedybrücke - Alsterglacis - Theodor-Heuss-Platz

Aufzug IV (aus Rissen kommend):

Wedeler Landstraße - Sülldorfer Landstraße - Osdorfer Landstraße - Osdorfer Weg - Von-Sauer-Straße - Bahrenfelder Chaussee - Stresemannstraße - Alsenstraße - Alsenplatz - Doormannsweg - Fruchtallee - Schäferkampsallee - Schröderstiftstraße - An der Verbindungsbahn - Bundesstraße - Edmund-Siemers-Allee - Theodor-Heuss-Platz

Aufzug V (aus Marmstorf kommend):

Bremer Straße - Hohe Straße - B75/Wilhelmsburger Reichsstraße - Neuländer Straße - Hannoversche Straße - Brücke des 17. Juni - König-Georg-Deich - Georg-Wilhelm-Straße - Hohe-Schaar-Straße - Rethedamm - Neuhöfer Damm - Roßdamm - Ellerholzbrücke - Veddeler Damm - Am Saalehafen - Am Moldauhafen - Freihafenelbbrücke - Versmannstraße - Überseeallee - Shanghaiallee - Brooktorkai - Am Sandtorkai - Niederbaumbrücke - Baumwall - Vorsetzen - Johannisbollwerk - Bei den St. Pauli-Landungsbrücken - Helgoländerallee - Millerntorplatz - Glacischaussee - Holstenglacis - Karolinenstraße - Messeplatz - An der Verbindungsbahn - Bundesstraße - Edmund-Siemers-Allee - Theodor-Heuss-Platz