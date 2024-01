01.01.2024 10:43 Tragischer Unfall: Mann stürzt am Alpspitze-Klettersteig in den Tod

An der Alpspitz-Ferrata stürzte ein Wanderer aus dem Raum Nürnberg am Silvestertag in den Tod.

Von Friederike Hauer

Garmisch-Partenkirchen - Ein Bergsteiger ist am Sonntagmorgen auf einem Klettersteig an der Alpspitze bei Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern tödlich verunglückt. Ein Hubschrauber barg den verunglückten Mann an der Alpspitze im Wettersteingebirge. © Bildmontage: Bayerische Polizei, Angelika Warmuth/dpa Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, war der 41-jährige Bergsteiger aus dem Raum Nürnberg auf der Alpspitz-Ferrata unterwegs. Dabei stürzte er auf dem Klettersteig ab und fiel etwa 100 Meter über felsiges Gelände. Andere Bergsteiger, die auf der gleichen Route unterwegs gewesen waren, eilten ihm zu Hilfe - doch vergeblich: Der Mann hatte sich tödliche Kopfverletzungen zugezogen. Bergwacht Bergwacht in Not: Retter bekamen an Heiligabend was aufs Dach Mitglieder der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei sowie zwei Angehörigen der Bergwacht aus Garmisch-Partenkirchen bargen den Leichnam mithilfe eines Hubschraubers. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es ersten Ermittlungen zufolge nicht. "Bei der Alpspitz-Ferrata handelt es sich um einen mittelschweren Klettersteig, der bei entsprechenden Verhältnissen auch im Winter begangen werden kann", so die Polizei.

