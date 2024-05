17.05.2024 13:42 225 Kilogramm-Bombe gefunden: Entschärfung wird vorbereitet

Am Freitag wurde in Hamburg eine Weltkriegsbombe entdeckt. Am Mittag wurde deren Entschärfung vorbereitet.

Von Nora Petig

Hamburg - In Hamburg-Steinwerder wurde im Bereich des Ellerholzdamms am Freitag bei Baggerarbeiten eine 225 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Bei Baggerarbeiten wurde die Bombe entdeckt. Menschen müssen den Sperrradius verlassen. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa Nach Angaben der Feuerwehr handele es sich um eine englische Fliegerbombe mit Langzeitzünder. Bereits gegen 13.30 Uhr wurde die Entschärfung vorbereitet. Der Kampfmittelräumdienst legte am Mittag einen Sperrradius von 300 Metern fest und ordnete die Evakuierung an, teilte die Feuerwehr zuvor über die Warn-App NINA mit. Bombenfund Bombenentschärfung in Barmstedt: Über 2000 Menschen müssen Häuser verlassen Der Warnradius betrage demnach 500 Meter. Aufgrund des Bombenfunds fährt die Buslinie 156 aktuell verkürzt und endet schon an der Nehlstraße, so die Hochbahn via Twitter mit. TAG24 bleibt dran! Erstmeldung: 12.28 Uhr. Aktualisierung: 13.42 Uhr.

Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa