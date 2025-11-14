450-Kilogramm-Fliegerbombe in Nürnberg entdeckt: Bis zu 20.000 Menschen müssen evakuiert werden

Nürnberg - Bei Bauarbeiten in Nürnberg wurde am Freitagnachmittag eine Fliegerbombe entdeckt . Der Kampfmittelräumdienst wurde alarmiert.

Einsatzkräfte fuhren zum Fundort der Bombe. © NEWS5 / Stefan Hornberger

Die Bombe wurde in Höhe der Avenariusstraße 35 gefunden. Der Blindgänger soll noch am Abend entschärft werden, wie die Stadt Nürnberg mitteilte.

In einem Radius von etwa 800 Metern soll den Angaben zufolge evakuiert werden. Insgesamt sind damit 20.000 Menschen und mehrere Altenheime betroffen.

Bombenexperten und Einsatzkräfte der Feuerwehr waren nach Angaben der Stadt vor Ort.