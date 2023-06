500-Kilo-Bombe in Darmstadt gefunden: Evakuierung abgeschlossen!

Darmstadt - Bei Kanalarbeiten wurde am heutigen Montagmorgen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Darmstadt gefunden - der Blindgänger soll noch im Laufe des Tages vom Kampfmittelräumdienst entschärft werden, eine Evakuierung wurde angeordnet!

Bei Kanalarbeiten in der Pallaswiesenstraße in Darmstadt wurde am Montagmorgen eine Weltkriegsbombe gefunden - der Blindgänger soll noch im Laufe des Tages entschärft werden. © 5VISION.NEWS

Die Vorbereitungen für die Bombenentschärfung laufen auf Hochtouren, wie die Polizei in Südhessen mitteilte.

Neben den Ordnungshütern ist demnach auch die Darmstädter Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

"Im Zuge dessen ist die Pallaswiesenstraße im Bereich Kasinostraße und 'Im Tiefen See' für den Verkehr bereits seit 10 Uhr gesperrt", ergänzte ein Polizeisprecher.

Gegen 15 Uhr teilte die Polizei über Twitter mit, dass für die Bombenentschärfung in Darmstadt eine Evakuierung angeordnet wurde. Ebenso wurde eine Karte veröffentlicht, welche den Evakuierungsbereich zeigt. Dieser umfasst laut der Stadtverwaltung einen Bereich von rund 500 Metern rund um die Fundstelle der Bombe.

Die Stadt Darmstadt teile ferner mit, dass es sich bei dem gefundenen Sprengkörper um eine 500-Kilogramm-Bombe handele. Sie sei auf Höhe der Hausnummer Pallaswiesenstraße 63 entdeckt worden.

Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (61, Bündnis 90/Die Grünen) appellierte an die Bürger: "Ich setze auf Verständnis und Kooperationsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger bei der Entschärfung."



Am Montagabend gegen 19.40 Uhr teilte die Polizei dann via Twitter mit, dass die Evakuierung abgeschlossen sei. "Alle Personen haben den Gefahrenbereich um den Fundort der #Weltkriegsbombe verlassen", heißt es wörtlich in dem Tweet.