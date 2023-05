19.05.2023 18:43 Baggerfahrer findet verdächtige Gegenstände, dann entweicht Gas

Bei Baggerarbeiten an einem Mehrfamilienhaus in Stockelsdorf im Kreis Ostholstein wurden am Freitag zwei verdächtige Gegenstände gefunden.

Stockelsdorf - Bei Baggerarbeiten an einem Mehrfamilienhaus in Stockelsdorf im Kreis Ostholstein (Schleswig-Holstein) wurden am Freitag zwei verdächtige Gegenstände gefunden. Feuerwehrleute sicherten die Umgebung des Munitionsfundortes in Stockelsdorf ab. © NEWS5 / Schröder Da aus einem der Behälter ein zunächst unbekanntes Gas entwichen sei, habe die Polizei Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst verständigt, sagte eine Polizeisprecherin. Anwohner der Straße Altes Ende seien per Warn-App aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Kampfmittelentschärfer bargen die Behälter und nahmen sie zur weiteren Analyse mit. Bombenfund Bauarbeiter entdeckten sie: Fliegerbombe am Frankfurter Berg erfolgreich entschärft Möglicherweise habe es sich um Nebelgranaten gehandelt, sagte die Polizeisprecherin. Menschen seien bei dem Vorfall nicht verletzt worden, auch Sachschäden habe es nicht gegeben.

