11.10.2023 16:05 Bombe in Kölner Innenstadt gefunden! Blindgänger wird noch heute entschärft

Bombenfund in der Kölner Innenstadt! Im Stadtteil Neustadt/Nord an der Grenze zu Ehrenfeld wurde am Mittwoch ein Zehn-Zentner-Blindgänger entdeckt.

Von Nicole Reich

Köln - In der Kölner Innenstadt ist erneut eine Bombe gefunden worden. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg muss noch am heutigen Mittwoch entschärft werden. In der Kölner City muss eine Zehn-Zentner-Bombe entschärft werden. (Symbolbild) © 123rf/markisius Wie die Stadt Köln am Mittwochnachmittag mitteilte, wurde die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe bei Bauarbeiten im Inneren Grüngürtel auf dem Sportplatz zwischen der Inneren Kanalstraße und der Aachener Straße im Stadtteil Neustadt/Nord an der Grenze zu Ehrenfeld entdeckt. Erst vor sechs Tagen war ein anderer Blindgänger etwa 300 Meter nördlich vom jetzigen Fundort am Gymnasium Kreuzgasse gefunden worden. Für die Entschärfung, die noch am heutigen Mittwoch stattfinden soll, müssen nach Angaben der Stadt rund 2500 Menschen in einem Radius von 500 Metern evakuiert werden. Bombenfund Bombe in Cottbus gefunden: Evakuierung und Sprengung am Dienstag! Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort. Bombenfund in Köln: Zeitpunkt der Entschärfung noch unklar Die Weltkriegsbombe verfügt über einen Heck- und einen Kopfzünder. Wann genau ihre Entschärfung stattfindet, steht noch nicht fest. Für Anwohner, die von der Evakuierung betroffen sind, wird zurzeit eine Anlaufstelle eingerichtet werden. Wo sich diese befindet, will die Stadt in Kürze mitteilten. In den kommenden Stunden müssen Straßensperren im Bereich des Fundorts errichtet werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

