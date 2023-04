13.04.2023 06:00 Bomben-Verdacht: Mehrere Tausend Menschen müssen heute ihre Wohnungen räumen

Am Donnerstag müssen bis zu 6000 Menschen in Neuss ihre Wohnungen verlassen. Auf einem Baugelände in der Innenstadt werden mehrere Blindgänger vermutet.

Neuss - In Neuss müssen an diesem Donnerstag (13 Uhr) bis zu 6000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Bestätigt sich der Verdacht, sollen der oder die Blindgänger noch am Donnerstag entschärft werden. (Symbolbild) © 123RF/bwylezich Für die betroffenen Bewohner wird eine Turnhalle zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen mehrere hundert Patienten und Bewohner eines Krankenhauses und von Pflegeeinrichtungen. Betroffen ist das Augustinusviertel. Ein Baugelände in der Innenstadt war vor Baubeginn auf Bomben-Blindgänger untersucht worden. Dabei machten die Experten fünf Verdachtsstellen aus. Bestätigt sich der Verdacht, sollen der oder die Blindgänger noch am Donnerstag entschärft werden. Während des Einsatzes werden mehrere Buslinien umgeleitet und die Straßenbahnlinie 709 endet während der Maßnahmen bereits am Düsseldorfer Südfriedhof. Außerdem bittet die Stadt Autofahrer darum, das Gebiet um den Alexianerplatz im Neusser Augustinusviertel weiträumig zu umfahren.

