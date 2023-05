Bombenfund in Köln: Straßensperrungen eingerichtet, erster Klingelrundgang läuft

Köln - In Köln-Lindenthal ist am Donnerstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Blindgänger muss noch heute entschärft werden.

Arbeiter hatten den Blindgänger am Donnerstagvormittag entdeckt. (Symbolbild) © 123rf/Bjoern Wylezich

Wie die Stadt Köln in einer Mitteilung erklärte, war die amerikanische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Heckaufschlagzünder am Vormittag bei Bauarbeiten an der Universitätsstraße/Ecke Bachemer Straße entdeckt worden.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Kölner Ordnungsamt sind vor Ort. Der Gefahrenbereich wurde abgesperrt und muss nun evakuiert werden.



Wann der Blindgänger entschärft werde, stehe noch nicht fest, informierte die Stadt weiter.

Rund 1000 Menschen sind von der Evakuierung betroffen. Eine Anlaufstelle für betroffene Anwohner wird in Kürze in der Uni-Mensa (Zülpicher Straße 70) öffnen.