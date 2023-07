Bombenfund in Kölner Südstadt: Sperrung des Luftraums, zweiter Klingeldurchgang beendet

Köln - Am Freitag ist in Köln eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger muss noch am heutigen Freitag entschärft werden.

Wie die Stadt am Mittag auf ihrer Website informierte, war die Fliegerbombe bei Bauarbeiten im Volksgarten in der Südstadt entdeckt worden.

Der Luftraum über dem Gefahrengebiet der Kölner Südstadt wird in wenigen Minuten für den Flugverkehr gesperrt. Dies bestätigte eine Sprecher der Stadt Köln.

Zudem haben nun auch fast alle Teams des Ordnungsdienstes den zweiten Klingeldurchgang beendet. Außerdem sind alle Straßen und Zugänge zum Volksgarten gesperrt.

Drei Personen, die auf medizinische Hilfe angewiesen sind wurden in Krankenhäuser gebracht. Sieben weitere Personen wurden per Krankentransport in die Anlaufstelle im Humboldt-Gymnasium befördert. "Sobald die Entschärfung abgeschlossen ist, werden die Sperrungen aufgehoben. Damit können alle Anwohnenden in ihre Häuser und Wohnungen zurück", erklärte der Sprecher der Stadt.