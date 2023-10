Bombenfund in Sachsen: Anwohner sollen sich auf Evakuierung vorbereiten!

Kamenz - In Ostsachsen wurde am heutigen Dienstag eine Weltkriegsbombe gefunden! Anwohner sollen sich auf eine Evakuierung vorbereiten.

Die Polizei sperrt Straßen in Schönau und Cunnewitz. (Symbolbild) © dpa/Silas Stein

Die Polizei teilte am frühen Nachmittag mit, dass der Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg am Morgen gegen 8.30 Uhr an der Teichstraße im Ralbitz-Rosenthaler Ortsteil Schönau (bei Kamenz) gefunden wurde.

Die 150-Kilo-Bombe soll vermutlich vor Ort entschärft werden. Dafür müsse allerdings ein Sperrkreis errichtet werden.

Im Umkreis von 600 Metern sollen sich Anwohner auf eine baldige Räumung vorberieten. Dies betrifft Menschen in Schönau, aber auch in Cunnewitz. Insgesamt seien etwa 500 Personen betroffen.

"Vertreter der Katastrophenschutzbehörde sind vor Ort und leiten eine geordnete Evakuierung in die Wege", so die Polizei dazu.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sei bereits vor Ort und arbeite vorbereitend. Die Entschärfung könne jedoch erst dann beginnen, wenn alle Bewohner den Sperrkreis verlassen haben.