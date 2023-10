Bombenfund in Sachsen: Anwohner werden evakuiert!

Kamenz - In Ostsachsen ist am heutigen Dienstag eine Weltkriegsbombe gefunden worden! Anwohner wurden evakuiert, mit der Entschärfung gegen 16.30 Uhr begonnen, wie die Polizeidirektion Görlitz TAG24 inzwischen bestätigt hat.

Polizei und Feuerwehr sichern die Lage vor Ort ab. © xcitepress/brl

Die Behörde hatte zunächst am frühen Nachmittag mitgeteilt, dass der Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg am Morgen gegen 8.30 Uhr an der Teichstraße im Ralbitz-Rosenthaler Ortsteil Schönau (bei Kamenz) gefunden wurde.

Bald war klar: Die 150-Kilo-Bombe soll vor Ort entschärft werden. Dafür musste allerdings ein Sperrkreis errichtet werden.

Im Umkreis von 600 Metern wurden die Anwohner evakuiert. Dies betraf Menschen in Schönau, aber auch in Cunnewitz. Insgesamt seien etwas weniger als 500 Personen betroffen, sagte ein Beamter.

"Vertreter der Katastrophenschutzbehörde sind vor Ort und leiten eine geordnete Evakuierung in die Wege", so die Polizei am früheren Nachmittag.