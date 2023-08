Entwarnung: Alle vier Bomben bei Rüdesheim am Rhein erfolgreich entschärft

Rüdesheim am Rhein - Gleich vier Weltkriegsbomben wurden bei Rüdesheim am Rhein im Südwesten von Hessen gefunden, zahlreiche Straßen, der Rhein und die rechtsrheinische Bahnstrecke wurden gesperrt. Am frühen Dienstagabend kam dann die Entwarnung: Alle vier Blindgänger wurden erfolgreich unschädlich gemacht.