Fliegerbombe gefunden: Anwohner sollen ihre Häuser verlassen

Hamburg – Bei Sondierungsarbeiten auf einem Firmengelände in der Straße "Alter Rethedamm" in Hamburg-Wilhelmsburg ist am frühen Abend eine rund 450 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, dies teilte die Feuerwehr Hamburg am Abend über die NINA-Warn-App mit.