Fliegerbombe in Marzahn: So läuft die Evakuierung

Berlin - In Berlin-Marzahn findet am heutigen Donnerstag ein Großeinsatz zur Entschärfung einer 500-Kilo-Bombe statt. Einige Menschen haben das Sperrgebiet bereits von allein verlassen können. Andere bekommen derzeit noch Hilfe von den Rettungskräften, weil sie es nicht von sich aus schaffen. So weit sind die Evakuierungsmaßnahmen bisher.