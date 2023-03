Heute Bomben-Entschärfung in Hanau! Evakuierung verläuft planmäßig

Hanau - Eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am heutigen Mittwoch in Hanau entschärft werden: Die Anwohner wurden daher dringend dazu aufgefordert, ihre Häuser und Wohnungen verlassen - rund 16.000 Menschen sind von der Evakuierung betroffen.

Die Main-Kinzig-Halle in der Hanauer Eberhardstraße fungiert für die Zeit der Evakuierung als Notunterkunft . Ebenso ist anlässlich der Evakuierung eine große Anzahl ehrenamtlicher Rettungskräfte im Einsatz, wie die Feuerwehr Hanau via Twitter mitteilte.

Betroffene Anwohner können sich unter der Telefonnummer 06181676602000 an ein eigens hierfür eingerichtetes Bürgertelefon wenden.

Am Mittwochmorgen teilte die Stadt auf Twitter mit, dass die Räumung des Sicherheitsbereichs planmäßig verlaufe .

Die Stadtverwaltung sprach von einer kompletten Evakuierung des Areals am heutigen Mittwoch . "Die Bevölkerung hat das Gebiet zu verlassen und den polizeilichen Anweisungen zu folgen", heißt es weiter in der Mitteilung.

Der Blindgänger war am gestrigen Dienstag auf dem Gelände des Heraeus-Konzerns entdeckt worden. In der Folge wurde ein Sicherheitsradius von 750 Metern rund um die Fundstelle festgelegt - dieser umfasst weite Teile der Hanauer Innenstadt!

Der Fund einer Weltkriegsbombe in Hanau löste schon am Dienstag Alarm aus - am heutigen Mittwoch soll der Blindgänger entschärft werden. © 5VISION.NEWS

Die Feuerwehr hat zudem eine Grafik veröffentlicht, welche den Evakuierungsbereich zeigt. Dieser umfasse auch "einige Schulen, Kindertagesstätten und das Altenhilfezentrum Bernhard Eberhard", hieß es weiter vonseiten der Stadtverwaltung.

Auch rund 400 Patientinnen und Patienten des Klinikums Hanau sind von der Evakuierung betroffen. "Die Unternehmen Heraeus und VAC (Vacumschmelze) räumen am Mittwoch ebenfalls die Firmengelände und stellen die Produktion ein", ergänzte ein Sprecher.

In Frankfurt am Main und dem Rhein-Main-Gebiet werden immer wieder Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten im Boden entdeckt. Im zurückliegenden Herbst wurde etwa eine 500-Kilogramm-Bombe in der Mainmetropole gefunden und erfolgreich entschärft.

Rund 20.000 Menschen waren damals von einer Evakuierung betroffen gewesen.