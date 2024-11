Heute Bomben-Entschärfung und Evakuierung in Fulda: Appell der Polizei

Fulda - Für die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen zahlreiche Menschen in Fulda am heutigen Donnerstag ihre Wohnungen verlassen, eine Evakuierung wurde angeordnet. Die Polizei in Osthessen hat sich deshalb mit einem Appell an die betroffenen Bürgerinnen und Bürger gewandt.