04.03.2024 20:42 Weltkriegsbombe in Hanau gefunden: Sprengung noch heute Abend

Im Industrieweg in Hanau wurde am heutigen Montag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, die noch am Abend kontrolliert gesprengt werden soll.

Von Marc Thomé

Hanau - Bei Sondierungsarbeiten in Hanau wurde am heutigen Montag eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Um den Fundort im Industrieweg wurde eine Sicherheitszone von 500 Metern eingerichtet. © 5VISION.NEWS Wie die Stadt Hanau mitteilte, kann die Bombe nicht entschärft werden, weil sie einen Langzeitzünder hat. Deshalb muss sie kontrolliert gesprengt werden. Dies soll noch am heutigen Montagabend geschehen. Aus diesem Grund wurde ein Sicherheitsbereich etwa 500 Meter um die Fundstelle im Industrieweg festgelegt. Laut der Stadt hat die Sperrung der Straßen bereits begonnen. Bombenfund Weltkriegsbombe auf Baustelle in Leipzig gefunden: Sprengung erfolgreich! Betroffen sind der Industrieweg und die B43a zwischen den Ausfahrten Hanauer Kreuz und Hanau Hafen. Auch die Bahnverbindung zwischen Hanau und Fulda ist von der Sperrung betroffen. Sechs Wohnungen innerhalb der Sicherheitszone mussten evakuiert werden.

Titelfoto: 5VISION.NEWS