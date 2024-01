08.01.2024 10:56 Weltkriegsbombe in Köln gefunden: Blindgänger wird heute entschärft!

Die Weltkriegsbombe, die am Donnerstagabend bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände in Köln-Niehl gefunden wurde, soll am heutigen Montag entschärft werden.

Von Florian Fischer

Köln - Die Weltkriegsbombe, die am Donnerstagabend bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände im Stadtteil Niehl gefunden wurde, soll am heutigen Montag entschärft werden. In Köln-Niehl wird am heutigen Montagvormittag ein Blindgänger entschärft. (Symbolbild) © 123RF Die kontrollierte Sprengung, die am Freitag aus logistischen und organisatorischen Gründen abgesagt worden war, soll gegen 11 Uhr stattfinden. Demnach könne es auch zu einer hörbaren Detonation kommen, wie die Stadt Köln nun mitgeteilt hat. Die Industriestraße wird vor der Sprengung für den Individualverkehr gesperrt, ebenso wird der Luftraum über dem Gefahrenbereich gesperrt. Ein genauer Zeitpunkt kann derzeit nicht mitgeteilt werden. Bombenfund Entwarnung in Köln-Deutz: Zehn-Zentner-Bombe erfolgreich entschärft Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe wurde bei Bauarbeiten gefunden. Da der Zünder defekt ist, entschied sich der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf zur kontrollierten Sprengung des Blindgängers. In dem betroffenen Gebiet gibt es keine Anwohner, die evakuiert werden müssen. © Stadt Köln Umliegende Firmen wurden über das korrekte Verhalten informiert. Da in dem Industriegebiet keine Menschen wohnen, muss es keine Evakuierung geben.

Titelfoto: 123RF