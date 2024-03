Bubatz-Karte: Wo Ihr in Dresden ab dem 1. April kiffen könnt!

Dresden - Ab dem 1. April ist Kiffen in Deutschland und somit auch in Dresden erlaubt. Einschränkungen im öffentlichen Raum gibt es allerdings trotzdem zu beachten.

Es ist offiziell: Ab dem 1. April ist es legal, in Dresden zu kiffen. Jedoch nicht überall. © Fabian Sommer/dpa

So ist es zum Beispiel verboten, in Schulen, auf Spielplätzen, öffentlichen Sportstätten sowie in Kinder- und Jugendeinrichtungen zu konsumieren. Auch in Sichtweite dieser ist es nicht gestattet, sich einen Joint anzustecken.

Um einen besseren Überblick über die Verbotszonen in der Landeshauptstadt zu erhalten, lohnt sich ein Blick auf die interaktive "Bubatzkarte". Darauf sind die Bereiche, in denen das Kiffen vermieden werden sollte, rot gekennzeichnet.

Wie auf der Karte zu sehen ist, sind legale Zonen ausgerechnet in der Neustadt rar gesät. Auch ist beinahe der komplette Alaunpark rot markiert.