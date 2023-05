Abschluss-Kundgebung der Distillery sorgt für Straßensperrung in Leipzig

Leipzig - Wegen einer Abschlusskundgebung zum Ende des Closing-Wochenendes in der Distillery kommt es am Pfingstmontag zu Verkehrseinschränkungen im Bereich der Leipziger Südvorstadt .

Im Bereich der Distillery wird am Pfingstmontag die Straße gesperrt. © dpa/Sebastian Willnow

Für den Demo-Aufzug wird den Angaben des Leipziger Ordnungsamts nach zwischen 13 und 23 Uhr die Kurt-Eisner-Straße und Semmelweisstraße in östlicher Fahrtrichtung zwischen der Arthur-Hoffmann-Straße und An den Tierkliniken und in westlicher Richtung zwischen An den Tierkliniken und der Lößniger Straße gesperrt.

"Eine Ausfahrt der auf der Kurt-Eisner-Straße im Bereich zwischen Arthur-Hofmann-Straße und Lößniger Straße parkenden Fahrzeuge bleibt im gesamten Zeitraum gewährleistet", kündigte die Behörde an.

Die Demo trägt das Motto "Clubs are Culture – Abschlusskundgebung anlässlich der Schließung der Distillery" und startet um 14 Uhr im Bereich der Distillery. Mehrere DJs werden die Kundgebung lautstark unterstützen.

Mit der Demo wollen die Veranstalter auf die politischen Forderungen der Clubszene aufmerksam machen.