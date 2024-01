Bauernproteste gestartet: Grenzen im Erzgebirge blockiert

In Bärenstein haben Landwirte den Grenzübergang nach Tschechien blockiert. Quer über die Straße wurde ein Absperrband gezogen. Tschechen, die auf dem Weg zu ihrer Arbeit in Deutschland waren, mussten umkehren. Auch an anderen Stellen an der Grenze kommt es aktuell zu massiven Verkehrsbehinderungen.