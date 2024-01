Bauernproteste in Leipzig: Hier könnte es Verkehrschaos geben

Leipzig - Am Montag, ab 5 Uhr morgens, wollen Landwirte aus Protest gegen die geplanten Kürzungen von Agrarsubventionen den Verkehr in Sachsen lahmlegen. Auch rund um die Messestadt wird bis zum Abend mit massiven Verkehrseinschränkungen gerechnet .

Zusätzlich zu den Autobahnaktionen plane der Landesbauernverband einige regionale Aktionen wie eine Demonstration auf der Elbbrücke in Torgau oder Traktorkorsos rund um Eilenburg und Delitzsch in Nordsachsen.

"Man kommt immer von der Autobahn runter, aber nicht mehr rauf", teilte Robert Erdmann, Sprecher der Vereinigung "Land schafft Verbindung" am Freitag mit. Zwischen 11.30 und 13 Uhr sollen die Autobahnen außerdem kurzzeitig für den Individualverkehr freigegeben werden.

In Abstimmung mit dem hiesigen Ordnungsamt bleiben einige große Autobahnauffahrten wie etwa Leipzig-Mitte und Leipzig-Süd von den Protesten ausgenommen, auch die Abfahrten sollen frei bleiben.

Wie die Stadt Leipzig am Freitag berichtete, hat die Vereinigung "Land schafft Verbindung" zwischen 5 und 17 Uhr Blockaden an den Autobahnzufahrten der A9, A14, A38 und A72 angekündigt.

Bereits Ende 2023 kam es zu Protesten im Leipziger Stadtgebiet und den umliegenden Autobahnen. © Anke Brod

In jedem Fall wird es am Montag zu massiven Verkehrseinschränkungen kommen. "Längere Wegezeiten sind unvermeidlich. Das Auto sollte am besten stehen gelassen werden, wer fahren muss, sollte sich genau informieren und die Autobahnen vermeiden", riet Leipzigs Stadtsprecher Matthias Hasberg.

Die Leipziger Polizei und Branddirektion sind bereits auf den Einsatz am Montag vorbereitet. Unter der Telefonnummer 0341/96644421 wurde außerdem ein Bürgertelefon eingerichtet, bei dem sich Betroffene über die aktuelle Lage informieren können.

Laut Demo-Veranstalter sollen Einsatz- und Rettungswagen durchgängig von den Blockaden ausgeschlossen sein.

Hintergrund der Demo sind wie bereits Ende des vergangenen Jahres Sparmaßnahmen der Bundesregierung bezüglich Steuervergünstigungen für Agrardiesel.

Dass die Bundesregierung die geplanten Kürzungen am Donnerstag teilweise zurückgenommen hat, ändere nichts. "Wir fordern eine hundertprozentige Rücknahme", sagte Protest-Sprecher Erdmann am Freitag.

TAG24 hält Euch hier am Montag über die Situation in Leipzig auf dem Laufenden. Zu den Lagen in Dresden sowie Chemnitz, dem Erzgebirge, Vogtland und Mittelsachsen gibt es ebenfalls News-Ticker.