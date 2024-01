Bauernproteste in Leipzig: Innenstadtring dicht!

Leipzig - Am Montag, ab 5 Uhr morgens, wollen Landwirte aus Protest gegen die geplanten Kürzungen von Agrarsubventionen den Verkehr in Sachsen lahmlegen. Auch rund um die Messestadt wird bis zum Abend mit massiven Verkehrseinschränkungen gerechnet .

Mit ihren landwirtschaftlichen Maschinen wollen die Landwirte die Autobahnzufahrten blockieren. © Medienportal Grimma

Wie die Stadt Leipzig am Freitag berichtete, hat die Vereinigung "Land schafft Verbindung" zwischen 5 und 17 Uhr Blockaden an den Autobahnzufahrten der A9, A14, A38 und A72 angekündigt.

In Abstimmung mit dem hiesigen Ordnungsamt bleiben einige große Autobahnauffahrten wie etwa Leipzig-Mitte und Leipzig-Süd von den Protesten ausgenommen, auch die Abfahrten sollen frei bleiben.

"Man kommt immer von der Autobahn runter, aber nicht mehr rauf", teilte Robert Erdmann, Sprecher der Vereinigung "Land schafft Verbindung" am Freitag mit.

Zusätzlich zu den Autobahnaktionen plane der Landesbauernverband einige regionale Aktionen wie eine Demonstration auf der Elbbrücke in Torgau oder Traktorkorsos rund um Eilenburg und Delitzsch in Nordsachsen.

In jedem Fall wird es am Montag zu massiven Verkehrseinschränkungen kommen. TAG24 hält Euch hier über die Situation in Leipzig auf dem Laufenden. Zu den Lagen in Dresden sowie Chemnitz, dem Erzgebirge, Vogtland und Mittelsachsen gibt es ebenfalls News-Ticker.