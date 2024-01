Bauernproteste in Magdeburg: 200 Traktoren werden erwartet!

Sachsen-Anhalt - Am heutigen Montag finden in ganz Sachsen-Anhalt Proteste der Landwirte statt. Besonders in Magdeburg und Halle könnte es kritisch werden.

Die zentralen Kundgebungen sollen in beiden Städten gegen 11 Uhr beginnen.

Wie der Bauernverband Sachsen-Anhalt mitteilte, werden die Bauern ab 7.30 Uhr auf den Straßen unterwegs sein. Für die Aktion soll auch die A14 genutzt werden. Es sei von jeweils mehr als 200 Traktoren in Magdeburg und Halle auszugehen.

Einen Tag bevor in vielen Orten Sachsen-Anhalt protestiert wird, appelliert der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Rüdiger Erben (56) an die Bauern. Mit einem Aufruf bittet er darum dass sie sich an "Recht und Gesetz" halten sollen.

"Protest und Meinungsäußerung sind das eine, Rechtsverstöße das andere", sagte er im Hinblick auf baldige Spontandemonstrationen und Straßenblockaden. Er erwarte, dass "Polizei und Versammlungsbehörde in Sachsen-Anhalt in diesen Fällen ebenso konsequent vorgehen, wie sie es bei den so genannten Klimaklebern getan haben".

Rechtswidrige Blockaden oder eingriffe in die Infrastruktur dürften nicht einfach hingenommen werden.