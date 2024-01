Bauernproteste werden fortgesetzt: Polizei zieht nach zweitem Protesttag Bilanz

Der Bauernverband hat für den Montag Proteste in ganz Sachsen angekündigt. Ein Schwerpunkt ist das Erzgebirge.

Von Victoria Winkel, Sarah Müller

Annaberg-Buchholz/Chemnitz - Die Landwirte setzten ihre Protestwoche fort. Auch am Dienstag wird es in Sachsen verschiedene Aktionen geben.

Seit 8. Januar findet die Bauernprotest-Woche statt. Auch in Sachsen gibt es Blockaden und Kundgebungen. © Harry Härtel/Haertelpress Bereits am Montag hatten die Bauern mit Blockaden den Verkehr in den meisten Teilen des Freistaats behindert. Es kam zu Staus und vereinzelten Verspätungen im Nahverkehr. Einige Städte, besonders im Erzgebirge waren dagegen wie leergefegt. Im Landkreis fielen auch die Schulen aus und der öffentliche Nahverkehr war eingestellt. Für Dienstag wurden erneut Blockaden und Demonstrationen angekündigt.

Am heutigen Dienstag registrierte die Polizeidirektion Zwickau insgesamt 31 Versammlungen im Landkreis Zwickau sowie im Vogtland. Davon waren zehn nicht angezeigt. Im Vogtland kam es in Treuen zu den größten Verkehrseinschränkugen. Obwohl die Blockaden regelmäßig geöffnet wurden, bildete sich dennoch ein langer Rückstau. Vergleichsweise kleinere Staus zogen die Sperrungen an der Kreuzung Klinkhartdstraße und Rosa-Luxemburg-Straße in Reichenbach und an der Plauener Schöpsdrehe nach sich. Ein 21-jähriger Deutsche zeigte sich über die Blockade an der Anschlussstelle Plauen-Süd so erbost, dass er einem 49-jährigen Versammlungsteilnehmer während einer verbalen Auseinandersetzung mehrfach einen Schlagring zeigte. Er muss sich nun Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. In Zwickau sorgten insbesondere die unangemeldeten Blockaden, wie unter anderem an der B93 am Ortseingang, für Störungen im Verkehr. Aufgrund der großen Stauerscheinungen wurde die Straße am späten Vormittag von Einsatzkräften gesperrt und der Verkehr an der Abfahrt Crossen abgeleitet. Beim Versuch, an der Autobahnanschlussstelle Hohenstein-Ernstthal auf die A4 zu gelangen, streifte ein 45-jähriger Deutscher mit seinem Transporter einen Traktor. "Anschließend wollte er sich von der Unfallstelle entfernen, obwohl Sachschaden von rund 2500 Euro entstanden war", teilte die Polizei mit. In Schöneck sollte ein Nissan-Fahrer einer Polizeikontrolle unterzogen werden, nachdem er sich in einen Konvoi drängen wollte. Der 36-jährige Deutsche flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit und verkehrsgefährdeter Fahrweise. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Die Chemnitzer Polizei zog am Dienstagabend Bilanz zu dem zweiten Protesttag der Bauern, an dem in Chemnitz, Mittelsachsen und im Erzgebirge bis 17 Uhr insgesamt 74 Versammlungen an ebenso vielen Orten stattfanden.

Obwohl die Allgemeinverfügung des Erzgebirgskreises Versammlungen verbietet, die auf dauerhafte Blockaden hinauslaufen, waren die Beamten stets bemüht unter Berücksichtigung der Versammlungsfreiheit jede Blockade individuell zu bewerten. Bei Bekanntwerden von möglichen Versammlungen suchten die Polizisten das Gespräch mit dem Versammlungsleiter und teilte somit sicher, dass keine dauerhaften Blockaden stattfinden. Mit Erfolg. Dennoch kam es teilweise zu Stauerscheinungen und Verspätungen im ÖPNV. Die seit etwa 5 Uhr besetzten Auffahrten der Anschlussstellen Stollberg-Nord und Stollberg-West der A72 wurden 15 Uhr beendet und waren ab 15.25 Uhr wieder frei befahrbar. Die Versammlungen an den Bundes- und Staatsstraßen wurden ab 15 Uhr nach und nach beendet.

Am Protestgeschehen nahmen über 800 Personen mit etwa 665 Fahrzeugen teil. Es kam teilweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Bisher sind keine Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Protest bekannt. Am Mittwochmorgen wird es erneut zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Zusammenhang mit den Bauernprotesten kommen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand werden sich zwischen 6 Uhr und 8 Uhr an Bundesstraße Traktorenkorsos sammeln und anschließend weiter nach Dresden zu einer Großversammlung fahren.



Auch am heutigen Dienstag kam es in Chemnitz zu mehreren Blockaden und Kundgebungen. © Kristin Schmidt

Wie die Polizei Sachsen über ihr X-Profil mitteilte, ist in Zwickau aktuell die Kreuzung Reichenbach Straße und Olzmannstraße blockiert. Die Anschlussstellen der A72 von Pirk bis Zwickau-Ost sind hingegen wieder frei.

Wie die Stadt Chemnitz mitteilte, starten am morgigen Mittwoch die Traktoren gegen 7.30 Uhr auf der B173 in Richtung Niederwiesa zu einer Protestaktion nach Dresden. Dabei wird mit bis zu 200 Fahrzeugen gerechnet. "Sie versammeln sich auf dem zweispurigen Abschnitt der B173 am Ortsausgang in Richtung Dresden und werden ab dort von der Verkehrspolizei begleitet", heißt es von der Stadt weiter. Aufgrund der Anreise der Fahrzeuge wird daher in der Zeit von etwa 5.45 Uhr bis 7.30 Uhr in der Stadt hauptsächlich aus westlicher, südlicher und südöstlicher Richtung mit Verkehrsbehinderungen gerechnet.

Am Grenzübergang nach Tschechien bei Oberwiesenthal wurden große Holzlaster quer gestellt, um die Straße zu blockieren. Autofahrer mussten die Sperre wenige hundert Meter umfahren. Dabei kam es im Laufe des Tages immer wieder zu hitzigen Diskussionen mit anreisenden Urlaubern aus dem Nachbarland. In Annaberg-Buchholz gab es über dem Tag verteilt immer wieder Autokorsos, die mit lautem Hupen auf sich aufmerksam machten. Einer führte dabei auch direkt am Landratsamt vorbei.

An einem querstehenden Holzlaster war für Autofahrer kein Vorbeikommen. © Bernd März

Gegen 14.15 Uhr fuhr eine Kolonne von Traktoren und Sympathisanten durch Schwarzenberg und veranstalteten dabei ein Hup-Konzert. Zwischen den Protest-Teilnehmern mussten sich auch Autofahrer und Rettungsfahrzeuge in den stockenden Verkehr einreihen. An der Ortsausfahrt Neuwelt in Richtung Lauter war die Fahrbahn nur stadtauswärts freigegeben. Es staute sich bis in den Ort hinein. Auch in Richtung Lauter bildete sich ein Stau. Gegen 14.30 Uhr wurde die Sperrung der Gegenfahrbahn wieder freigegeben die beiden Autoschlangen lösten sich auf.

Am frühen Dienstagnachmittag fuhr ein Traktoren-Korso durch Schwarzenberg. © Sarah Müller

Am Dienstag ist es bei Straßenblockaden im Landkreis Zwickau zu Unfällen gekommen. In Lichtenstein wollte ein Fahrer eine Blockade an der B173 passieren. Dabei wurde ein Protestteilnehmer angefahren. An der A4-Abfahrt Hohenstein-Ernsttahl kam es zu einem Zusammenstoß. Dort wollte ein Autofahrer trotz der Blockade auf die Autobahn auffahren und stieß mit einem Traktor zusammen.

Kurz vor 14 Uhr haben sich die Traktoren in der Chemnitzer Brückenstraße wieder in Bewegung gesetzt. Sie fahren über die Zwickauer Straße wieder in Richtung Neukirchen. Die Sperrung der Brückenstraße ist nun aufgehoben, die Autos fahren wieder.

Auf der Brückenstraße rollt wieder der Verkehr. © Sebastian Gogol

Die Polizei hat die Brückenstraße für die Traktoren abgesperrt. Die Fahrzeuge parken aber so, dass Busse vorbeifahren können. © Sebastian Gogol

Der Traktorkorso ist am Dienstagmittag für eine Zwischenkundgebung in der Chemnitzer Innenstadt angekommen. Es nehmen Landwirte aus Klaffenbach, Neukirchen, Kleinolbersdorf-Altenhain und Amtsberg an der Demo Teil. Sie verteilen Info-Flyer und möchten mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen und auf ihre Probleme aufmerksam machen. Etwa 30 Teilnehmer haben sich der Demo angeschlossen. Das Turmbrauhaus unterstützt die Aktion der Bauern und bietet den Landwirten ein kostenloses Essen an.

Drei Traktoren stehen auf dem Chemnitzer Neumarkt. © Kristin Schmidt

Der Traktorkorso auf der Brückenstraße in Chemnitz. © Kristin Schmidt

Landwirte, Handwerker und Speditionen am Dienstag in Zwickau die Kreuzung b93/Thumer Straße blockiert. Hier geht nichts mehr. Es wird nur zeitweise eine Durchfahrt in Richtung Zwickau geöffnet.

Die Kreuzung B93/Thumer Straße ist blockiert. © Andreas Kretschel

Wie die Stadt Chemnitz mitteilt, fährt am Dienstag ein Traktorkorso durch die Stadt. Es wird auch zwei Kundgebungen geben (auf dem Neumarkt und am Kreisverkehr Stollberger Straße). Geplant ist der Korso in der Zeit von 10.15 Uhr bis 14.30 Uhr. Die Traktoren nehmen folgende Route: Neukirchen, Kreisverkehr Stollberger Straße - Stollberger Straße - Goethering - Goethestraße - Zwickauer Straße - Theaterstraße - Brückenstraße (Ankunft dort gegen 10.45 Uhr) - Zwischenkundgebung auf dem Neumarkt bis 13 Uhr. Der Rückweg führt die Landwirte über die Bahnhofstraße - Zwickauer Straße - Neefestraße - Südring - Stollberger Straße - Kreisverkehr Stollberger Straße mit der Schlusskundgebung. Es sollen etwa 40 Teilnehmer dabei sein. Zwischen 10.45 und 13.30 Uhr wird die Brückenstraße voll gesperrt.

Nach der Kundgebung am Montag in der Brückenstraße, ist für Dienstag wieder eine Demo geplant, diesmal auf dem Neumarkt. Davor und danach fährt ein Traktorkorso durch die Stadt. © Ralph Kunz

Die Stadt Lauter-Bernsbach ruft bei Facebook dazu auf, dass Busse bei den Blockaden durchgelassen werden oder am Rückstau vorbeigelassen werden sollen.

Der Rettungszweckverband Vogtland meldet aktuell folgende Verkehrbeeinträchtigungen: B94/B173 Reichenbach



B92/B282 Schöpsdrehe



S307 Posseck

S301/S304 Klingenthal (Protestfahrt nach Schöneck) Ab 9.30 Uhr gibt es zudem Verkehrsbehinderungen in Schöneck und ab 13 Uhr im Stadtgebiet Markneukirchen.