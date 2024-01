Bauernproteste werden fortgesetzt: Traktorkorso fährt durch Chemnitz

Der Bauernverband hat für den Montag Proteste in ganz Sachsen angekündigt. Ein Schwerpunkt ist das Erzgebirge.

Von Victoria Winkel, Sarah Müller

Annaberg-Buchholz/Chemnitz - Die Landwirte setzten ihre Protestwoche fort. Auch am Dienstag wird es in Sachsen verschiedene Aktionen geben.

Seit 8. Januar findet die Bauernprotest-Woche statt. Auch in Sachsen gibt es Blockaden und Kundgebungen. © Harry Härtel/Haertelpress Bereits am Montag hatten die Bauern mit Blockaden den Verkehr in den meisten Teilen des Freistaats behindert. Es kam zu Staus und vereinzelten Verspätungen im Nahverkehr. Einige Städte, besonders im Erzgebirge waren dagegen wie leergefegt. Im Landkreis fielen auch die Schulen aus und der öffentliche Nahverkehr war eingestellt. Für Dienstag wurden erneut Blockaden und Demonstrationen angekündigt. Demonstrationen Bauernproteste in Leipzig: Blockaden größtenteils störungsfrei beendet TAG24 berichtet hier im Ticker!

Wie die Stadt Chemnitz mitteilt, fährt am Dienstag ein Traktorkorso durch die Stadt. Es wird auch zwei Kundgebungen geben (auf dem Neumarkt und am Kreisverkehr Stollberger Straße). Geplant ist der Korso in der Zeit von 10.15 Uhr bis 14.30 Uhr. Die Traktoren nehmen folgende Route: Neukirchen, Kreisverkehr Stollberger Straße - Stollberger Straße - Goethering - Goethestraße - Zwickauer Straße - Theaterstraße - Brückenstraße (Ankunft dort gegen 10.45 Uhr) - Zwischenkundgebung auf dem Neumarkt bis 13 Uhr. Der Rückweg führt die Landwirte über die Bahnhofstraße - Zwickauer Straße - Neefestraße - Südring - Stollberger Straße - Kreisverkehr Stollberger Straße mit der Schlusskundgebung. Es sollen etwa 40 Teilnehmer dabei sein. Zwischen 10.45 und 13.30 Uhr wird die Brückenstraße voll gesperrt.

Nach der Kundgebung am Montag in der Brückenstraße, ist für Dienstag wieder eine Demo geplant, diesmal auf dem Neumarkt. Davor und danach fährt ein Traktorkorso durch die Stadt. © Ralph Kunz

Die Stadt Lauter-Bernsbach ruft bei Facebook dazu auf, dass Busse bei den Blockaden durchgelassen werden oder am Rückstau vorbeigelassen werden sollen.

Der Rettungszweckverband Vogtland meldet aktuell folgende Verkehrbeeinträchtigungen: B94/B173 Reichenbach



B92/B282 Schöpsdrehe



S307 Posseck

S301/S304 Klingenthal (Protestfahrt nach Schöneck) Ab 9.30 Uhr gibt es zudem Verkehrsbehinderungen in Schöneck und ab 13 Uhr im Stadtgebiet Markneukirchen.

Die Polizei hat über Bürgertelefone geschaltet, die unter folgenden Nummern zu erreichen sind: Polizeidirektion Chemnitz (6 bis 20 Uhr): 0371/3872266 Polizeidirektion Zwickau (ab 5 Uhr): 0375/4282345 Die Polizei bittet darum diese Nummern zu nutzen. Der Notruf 110 ist wirklich nur in Notsituationen gedacht.

Die Polizei warnt ebenfalls vor Verkehrsbehinderungen aufgrund der Proteste. "Im Erzgebirgskreis versammeln sich aktuell Teilnehmer an einigen Knotenpunkten bzw. Kreuzungen an Bundes- sowie Staatsstraßen. So wird der Verkehr beispielsweise in Thalheim an der Kreuzung Chemnitzer Straße (B 180)/Nordstraße durch mehrere Fahrzeuge entschleunigt. Unter anderem auch in Zwönitz, Brünlos, Thermalbad Wiesenbad, Annaberg-Buchholz und Bärenstein sind Versammlungen zu verzeichnen, die Auswirkungen auf den Verkehrsfluss haben", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Bauernproteste gehen weiter. Am Dienstagmorgen seit 5 Uhr werden erneut Autobahnzufahrten blockiert. Folgende Anschlussstellen sind betroffen: Chemnitz Glösa (A4)



Chemnitz-Mitte (A4)



Chemnitz-Röhrsdorf (A72)

Chemnitz-Süd (A72)

Hainichen (A4)



Hohenstein-Ernstthal (A4)



Limbach-Oberfrohna (A4)



Pirk (A72)

Rochlitz (A72)

Stollberg-Nord (A72)

Stollberg-West (A72)

Am Dienstag gehen die Bauernproteste weiter, unter anderem mit Blockaden. © Niko Mutschmann

Im Vogtland und Landkreis Zwickau verabschiedeten sich Demonstranten nur mit einem "Auf Wiedersehen". Denn am Dienstag sind weiter mit Verkehrseinschränkungen aufgrund von Demonstrationen zu rechnen. Die Polizei Zwickau empfiehlt, sich über die Medien sowie die Webseiten und Social Media Kanälen der Behörden über die aktuelle Lage zu informieren. Das Bürgertelefon der Polizeidirektion Zwickau ist ab 05:00 Uhr unter der Telefonnummer 0375 428-2345 wieder erreichbar. Auch im Erzgebirge sind laut Landratsamt fünf Versammlungen für Dienstag geplant. In Schneeberg soll auf der B169 an der Einmündung Hohe Straße von 5 bis 17 Uhr der Protest fortgesetzt werden. Auch an den beiden Stollberger Auffahrten zur A72 wird von 4 bis 18 Uhr demonstriert. Ein weiterer Fahrzeugkorso findet in Neukirchen statt und in Cranzahl ein genehmigter Protest.

Wie die Polizei Zwickau am Montagabend mitteilte, zeigten sich die meisten Teilnehmer der verschiedenen Versammlungen im Vogtlandkreis sowie im Landkreis Zwickau kooperativ. Hier wurden mehrere Autobahnauffahrten und mehrere zentrale Punkte von Fahrzeugen blockiert. Außerdem fanden mehrere Fahrzeugkorsos statt. Der angezeigte Korso von Adorf nach Plauen erreichte in der Spitze eine Gesamtlänge von etwa acht Kilometern. Die Auflage der Versammlungsbehörden, den Verkehr auch in blockierten Bereichen zeitweise abfließen zu lassen, wurde in der Regel eingehalten. Nur bei der angemeldeten Blockade der Freitagstraße (B173) in Lippoldsruh kam es zu größeren Behinderungen. "Nach einem Kooperationsgespräch wurden die Zeitfenster zur Verkehrsentlastung ausgeweitet, wodurch sich die Lage entspannte", heißt es von Seiten der Polizei. Entgegen der Allgemeinverfügung des Landkreises Zwickau wurde auch die Schedewitzer Brücke in Zwickau blockiert. Die Versammlungsteilnehmer konnten jedoch dazu bewegt werden, die Durchfahrt freizugeben und am Straßenrand weiter zu demonstrieren. Nur ein 28-Jähriger zeigte sich unkooperativ und ging einen Polizisten an. Da bei der anschließenden Durchsuchung Quarzhandschuhe bei ihm gefunden wurden, erhielt er eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Außerdem wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Auf der A4 kam es außerdem zu einem nicht angezeigt Fahrzeugkorso mit mehreren Lkw auf der Höhe der Anschlussstelle Glauchau-Ost in Fahrtrichtung Dresden. Da sich die Fahrzeuge über alle drei Fahrspuren verteilten, entstand ein langer Stau. Insgesamt fanden rund 60 Versammlungen statt, von denen etwa ein Drittel vorab nicht angezeigt war.

Im Landkreis Zwickau und Vogtland waren rund 210 Beamte im Einsatz. © Ellen Liebner

Wie die Polizei Chemnitz am Montagabend mitteilte, wurden die Versammlungen an den Autobahnauffahrten in Chemnitz, Mittelsachsen sowie im Erzgebirge zwischen 15 und 16 beendet, so dass bis 16 Uhr der Großteil der Auffahrten wieder frei war. Nur Chemnitz-Ost und Hainichen waren erst kurz vor 17 Uhr wieder frei.

In Marienberg wurden am späten Vormittag mehr als 500 Fahrzeuge gezählt. Die angemeldete Versammlung begann um 11.15 Uhr und wurde um 12.30 Uhr vom Versammlungsleiter beendet. Es kam zu keinen Vorfällen. Gegen 13 Uhr versammelten sich knapp 3000 Personen mit etwa 1000 Fahrzeugen in der Chemnitzer Brückenstraße. Die Brückenstraße musste zeitweise gesperrt werden. Bei der Anreise kam es außerdem zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus. Um 14.50 Uhr begaben sich etwa 1000 Personen aus der Versammlung fußläufig auf die Aufzugsstrecke über die Brückenstraße, Hartmannstraße, Schloßstraße, Georgstraße, Mühlenstraße und zurück in die Brückenstraße. Die Versammlung war kurz vor 15:30 Uhr beendet. Laut dem aktuellen Kenntnisstand der Polizeidirektion Chemnitz beteiligten sich in ihrem Zuständigkeitsbereich in Summe knapp 5000 Fahrzeuge und über 7500 Personen an insgesamt mehr als 130 Orten am Protestgeschehen. Dabei kam es teilweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach dem aktuellen Stand wurden im Laufe des Tages drei Straftaten zur Anzeige gebracht.

Auf der Brückenstraße versammelten sich etwa 3000 Personen mit etwa 1000 Fahrzeugen. © Ralph Kunz

Am Nachmittag kam es auf der B95 bei Annaberg-Buchholz zu einem schweren Unfall. Offenbar fuhr ein VW ungebremst in einen Multicar, der aufgrund des Bauernprotests auf der Straße stand. Zwei Personen wurden verletzt. Offenbar waren die Bremsen des Autos defekt.

Die beiden Insassen des VW mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. © Bernd März

Wie das Klinikum am Nachmittag mitteilte, funktionierte der Schichtwechsel von der Früh- zur Spätschicht problemlos. Alle Mitarbeiter konnten die Straßensperrungen passieren und sind pünktlich zum Dienst erschienen. "Ob der Heimweg der Mitarbeiter aus der Frühschicht ebenso reibungslos verlaufen ist, davon haben wir allerdings keine Kenntnis", so Geschäftsführerin Christiane Porges, die am Standort Annaberg-Buchholz vor Ort ist.