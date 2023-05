Berlin rüstet sich für den 1. Mai: 6300 Polizisten im Einsatz

Berlin - Kreuzberg und Neukölln im Polizei-Fokus: Eine ganze Reihe von Demonstrationen zum Tag der Arbeit am 1. Mai sind für diesen Montag in Berlin angekündigt.

Am Sonntag sind die angemeldeten Demonstrationen in Berlin friedlich über die Bühne gegangen. © Christoph Soeder/dpa

Der Tag beginnt am Vormittag mit den traditionellen Demonstrationszügen der Gewerkschaften durch die Innenstadt zum Brandenburger Tor.

Am Mittag starten Kundgebungen in Kreuzberg, unter anderem von der Partei Die Linke. Das früher so beliebte Kreuzberger "MyFest" mit Zehntausenden Besuchern und völlig überfüllten Straßen in Kreuzberg findet wegen der Belastungen für die dortigen Bewohner nicht statt.

Am Nachmittag ziehen linke Gruppen mit satirischen Aktionen und Demonstrationen durch den Villen-Stadtteil Grunewald.

Für den Abend ist die jährliche linke und linksradikale sogenannte "Revolutionäre 1. Mai Demonstration" geplant.

Ab 18 Uhr ziehen die Demonstranten von Neukölln nach Kreuzberg - vorbei auch an der neuen Polizeiwache am Kottbusser Tor.