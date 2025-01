"Brandmauer wieder aufbauen": Mehrere Demos in Leipzig gegen Tabubruch von Merz und AfD

Leipzig - Der Aufschrei war groß, als CDU-Spitzenkandidat Friedrich Merz (69) am gestrigen Mittwoch mithilfe von Stimmen der AfD einen Plan zur Verschärfung des Asylrechts auf den Weg brachte. In vielen deutschen Städten - unter anderem auch in Leipzig - regt sich jetzt Protest gegen den Fall der "Brandmauer".