"Hamburg steht zusammen": 100.000 Demonstranten müssen wiederholt anhalten

Abdollahi habe darauf gewettet, dass sich am heutigen Sonntag weniger Demonstranten als noch vergangene Woche am Jungfernstieg versammeln würden, aber laut des gebürtigen Iraners seien es sogar mehr Menschen.

Als zweiter Redner betritt Michel Abdollahi (42) die Bühne. "Wir lassen uns unser Leben von den Nazis nicht wegnehmen, wir gehen so lange auf die Straße, bis es keine Nazis mehr gibt", so der 42-Jährige.

Annika Kruse, Sprecherin von "Fridays for Future", erklärte kurz vor dem Start der Demonstration, warum diese viel sicherer ist, als die vergangene Woche am Jungfernstieg.

Damit wirklich alle an der Demo teilnehmen können, wird es auch dieses Mal einen Familienbereich geben, wie "Parents for Future Hamburg" am Sonntag auf Instagram mitteilte. Dieser befindet sich auf der Ludwig-Erhard-Straße auf Höhe der Grünfläche am Denkmal "Karl der Große".

Zudem soll es einen Inklusionsbereich direkt vor der Bühne geben. Gebärdensprachendolmetscher:innen sollen von der Bühne aus dafür sorgen, dass alle Reden von allen verstanden werden können, so die Veranstalter.