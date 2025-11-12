Polizei räumt Protestcamp in südhessischem Waldgebiet: Aktivisten klettern auf Bäume

Gegen die Rodung für weiteren Kiesabbau: Seit anderthalb Jahren besetzen Aktivisten ein Waldgebiet in Südhessen. Jetzt will die Polizei das Camp räumen.

Von Jenny Tobien

Langen - Rund eineinhalb Jahre nach Start eines Protestcamps hat die Polizei das Gelände am Langener Waldsee in Südhessen weitgehend geräumt.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei stellten sich am frühen Mittwochmorgen auf, um den Zugriff vorzubereiten.
Insgesamt acht Aktivisten hätten sich in den Bäumen befunden, sechs waren bis zum Mittwochnachmittag von Spezialkräften nach unten geleitet worden, sagte ein Polizeisprecher.

Verletzte gab es bis zu dem Zeitpunkt nicht. Die Personalien der Aktivisten würden festgestellt, sagte der Sprecher. Es bestehe Verdacht auf Hausfriedensbruch.

Zwischenzeitlich waren zwei Beteiligte hoch in die Bäume auf schätzungsweise bis zu 20 Meter Höhe geklettert.

Die Demonstranten hatten das Waldstück bei Langen seit mehreren Monaten besetzt und dabei zahlreiche Baumhäuser errichtet. Damit wollten sie Bäume am Langener Waldsee vor der Rodung schützen. An der Stelle soll Kies und Sand abgebaut werden.

An dem Gelände hatte es am Mittwochmorgen auch eine kleine Mahnwache gegeben, um Solidarität mit den Besetzern zu zeigen. "Wir wollen, dass der Wald bleibt und nicht weiter gerodet wir, das ist ein ökologisches Verbrechen", sagte einer der Teilnehmenden. Es sei "eine Vollkatastrophe", dass der Wald geopfert werde, um Kies abzubauen.

Die Polizei betonte im Vorfeld der Räumung, dass sich die Aktivisten in dem Camp widerrechtlich auf Privatgelände aufhalten würden.

Die Polizisten waren mit Kletterausrüstung ausgestattet, um die Aktivisten aus den Bäumen zu holen.
Stadt: Camp ist nicht mit rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbar

Seit rund 18 Monaten protestierten die Aktivisten gegen weitere Waldrodungen zum Kiesabbau.
Seit Jahren hatte die Erweiterung der Kiesgrube am Langener Waldsee immer wieder für Kritik von Naturschützern gesorgt.

Der Umweltschutzverband BUND hatte versucht, rechtlich gegen den 2013 beschlossenen Kiesabbau vorzugehen, um den Wald zu erhalten. Im Jahr 2022 hatte das Bundesverwaltungsgericht die Klage endgültig abgewiesen.

Die Stadt Langen sieht durch das Protestcamp ihre Rechte als Eigentümerin verletzt. Das Camp seit nicht "mit demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen" zu vereinbaren, hieß es kürzlich. Die Aktivisten betonten derweil immer wieder: Es gehe ihnen darum, ein Stück Natur zu bewahren.

Erst Ende Oktober hatte die Stadt Spaziergänger vor dem Bereich gewarnt. "Der Magistrat rät Spaziergängern und Erholungssuchenden, den Bereich rund um das illegale Camp von Waldbesetzern zu meiden", teilte die Stadt mit. Die Ordnungspolizei habe das Gebiet rund um das Camp weiträumig abgesperrt.

Erstmeldung vom 12. November, 7.24 Uhr, aktualisiert um 15.30 Uhr.

