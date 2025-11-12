Polizei räumt Protestcamp in südhessischem Waldgebiet: Aktivisten klettern auf Bäume

Langen - Rund eineinhalb Jahre nach Start eines Protestcamps hat die Polizei das Gelände am Langener Waldsee in Südhessen weitgehend geräumt.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei stellten sich am frühen Mittwochmorgen auf, um den Zugriff vorzubereiten. © Hannes P Albert/dpa

Insgesamt acht Aktivisten hätten sich in den Bäumen befunden, sechs waren bis zum Mittwochnachmittag von Spezialkräften nach unten geleitet worden, sagte ein Polizeisprecher.

Verletzte gab es bis zu dem Zeitpunkt nicht. Die Personalien der Aktivisten würden festgestellt, sagte der Sprecher. Es bestehe Verdacht auf Hausfriedensbruch.

Zwischenzeitlich waren zwei Beteiligte hoch in die Bäume auf schätzungsweise bis zu 20 Meter Höhe geklettert.

Die Demonstranten hatten das Waldstück bei Langen seit mehreren Monaten besetzt und dabei zahlreiche Baumhäuser errichtet. Damit wollten sie Bäume am Langener Waldsee vor der Rodung schützen. An der Stelle soll Kies und Sand abgebaut werden.

An dem Gelände hatte es am Mittwochmorgen auch eine kleine Mahnwache gegeben, um Solidarität mit den Besetzern zu zeigen. "Wir wollen, dass der Wald bleibt und nicht weiter gerodet wir, das ist ein ökologisches Verbrechen", sagte einer der Teilnehmenden. Es sei "eine Vollkatastrophe", dass der Wald geopfert werde, um Kies abzubauen.

Die Polizei betonte im Vorfeld der Räumung, dass sich die Aktivisten in dem Camp widerrechtlich auf Privatgelände aufhalten würden.