Protestcamp in südhessischem Waldgebiet: Polizei startet Räumung in Langen

Langen - Waldgebiet in Südhessen rund 1,5 Jahre besetzt! Seit dem frühen Mittwochmorgen ist die Polizei im Stadtwald Langen (Kreis Offenbach) im Einsatz, um ein Protestcamp zu räumen.

Am Mittwochmorgen wird das Protestcamp im Stadtwald im südhessischen Langen aller Voraussicht nach geräumt. © Hannes P Albert/dpa

Wenn es heller werde, wolle man beginnen, Menschen aus den Baumhäusern zu holen, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten gehen davon aus, dass sich die Anzahl der Menschen im Camp im "höheren einstelligen Bereich" bewege.

Seit anderthalb Jahren besetzen Aktivisten das Gebiet, um Bäume am Langener Waldsee vor der Rodung zu schützen.

An dem Gelände hatte es am Mittwochmorgen auch eine kleine Mahnwache gegeben, um Solidarität mit den Besetzern zu zeigen. "Wir wollen, dass der Wald bleibt und nicht weiter gerodet wir, das ist ein ökologisches Verbrechen", sagte einer der Teilnehmenden. Es sei "eine Vollkatastrophe", dass der Wald geopfert werde, um Kies abzubauen.

Die Polizei betonte derweil, dass sich die Aktivisten in dem Camp widerrechtlich auf Privatgelände aufhalten würden. Die Sicherheit aller Beteiligten stehe im Mittelpunkt des polizeilichen Einsatzes, erklärten die Beamten. "Protest ist legitim, dieser muss jedoch stets friedlich und rechtskonform bleiben." Die Firma Sehring hat seit Jahren die Erlaubnis, das betroffene Stück Wald zu roden, um weiter Kies und Sand abzubauen.