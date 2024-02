120 Menschen blockieren Druckerei des Axel-Springer-Verlags: Zustellung erheblich verzögert

Ahrensburg - Nach der Blockade von rund 120 Menschen und mehr als 40 Fahrzeugen vor einer Druckerei des Axel-Springer-Verlags in Ahrensburg in Schleswig-Holstein hat sich die Zustellung einiger Zeitungen erheblich verzögert.

Rund 120 Menschen demonstrierten in der Nacht zu Samstag. © Christoph Seemann/HamburgNews

Das teilte eine Sprecherin des Axel-Springer-Verlags am Samstagmorgen mit.

Die Protestaktion aus der vergangenen Nacht zog verspätete Lieferungen der Bild, Welt, Süddeutschen Zeitung und des Hamburger Abendblatts nach sich. Betroffen war das Liefergebiet in Hamburg, Schleswig-Holstein und ein Teil Mecklenburg-Vorpommerns.

Angaben zum entstandenen wirtschaftlichen Schaden wollte der Verlag zunächst nicht bekannt machen. Einen Großteil der Zeitungen habe man ausliefern können. Nur ein Teil der Bild Nord sowie ein Teil der Welt am Sonntag seien in der Druckerei zurückgeblieben.

Die Sprecherin des Unternehmens betonte in diesem Zusammenhang die Relevanz des Zugangs zu freier Presse: "Wir appellieren an die Behörden, die Möglichkeiten des Rechtsstaats auszuschöpfen und ein klares Zeichen zu setzen: Solche Eingriffe in die demokratischen Grundrechte durch einige Wenige sind nicht zu tolerieren."