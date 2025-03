23.03.2025 09:10 Zahlreiche Menschen und Fahrzeuge in Gera auf der Straße

Von Simone Rothe Gera - In Gera waren am Samstag zahlreiche Menschen und Fahrzeuge auf der Straße - In Thüringens drittgrößter Stadt kam es daher zu Verkehrsbehinderungen. Nach einer Kundgebung in Thüringens drittgrößter Stadt kam es nach Polizeiangaben zu einem Autokorso mit 57 Fahrzeuge. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher An einer Protestaktion in Gera haben sich mehrere Hundert Menschen beteiligt. Nach einer Kundgebung in Thüringens drittgrößter Stadt kam es nach Polizeiangaben zu einem Autokorso mit 57 Fahrzeuge. Zudem reihten sich 570 Menschen in einen Protestmarsch durch die Stadt ein. Es habe außer massiver Verkehrsbehinderungen keine Vorfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Bundesweit war am Samstag zu Protestmärschen für Frieden, Grenzkontrollen und Meinungsfreiheit aufgerufen worden. Die Aktion in Gera war als Kundgebung und Korso laut Stadtverwaltung angemeldet worden.

