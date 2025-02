Zehntausende Menschen gehen gegen rechts auf die Straßen

Tausende Menschen demonstrieren in Hamburg am Samstag. © Georg Wendt/dpa

Zunächst waren es zwei verschiedene Protestzüge, die in der Mönckebergstraße zusammengeführt wurden und später auf dem Heiligengeistfeld enden sollten. Die Polizei wollte vor Abschluss noch keine konkreten Teilnehmerzahlen nennen. Es zeichnete sich aber ab, dass sie niedriger waren als zuvor erwartet.

Zu dem ersten Protestzug, der am Mittag am Rödingsmarkt startete, hatte ein Bündnis unter dem Titel "Wir lassen uns nicht spalten: Hamburg wählt Zusammenhalt" aufgerufen, darunter Fridays for Future, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die KZ-Gedenkstätte Neuengamme und die Türkische Gemeinde. Fridays for Future sprach zu Beginn von 15.000 Teilnehmern, erwartet worden waren laut Polizei 65.000 Teilnehmer.

Die Demonstranten hielten Plakate wie "Hass ist keine Alternative!" und "Keine Toleranz für Intoleranz" in die Höhe und riefen "Alle zusammen gegen den Faschismus" oder "Ganz Hamburg hasst die AfD". Auf einem großen Banner stand: "Wählen gehen - Zusammen für Demokratie".

Eine "Demodiscothek" mit lautstarker Musik setzte sich am frühen Nachmittag am Glockengießerwall mit mehreren Tausend Teilnehmern in Bewegung. Rote Herzchen-Luftballons und riesige Discokugeln schmückten die fantasievoll gestalteten Trucks unter dem Motto "Klare Kante gegen rechts".