Bahn halbiert Fernverkehr ab Hamburg

Das Gedränge am Hamburger Hauptbahnhof ist teils recht groß. © Bodo Marks/dpa

Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn, der am 10. Dezember in Kraft tritt, wird das Angebot im Fernverkehr ausgedünnt, teilte Prellbock Altona mit. Der Umweltverband hat das Angebot durch das Consultingbüro Doege & Ode analysieren lassen.

Demnach reduziert sich die Zahl der ab dem Hamburger Hauptbahnhof abfahrenden Fernzüge um 21 pro Tag (-15,3 Prozent). In Altona sind es 31 Abfahrten weniger, der Rückgang im Vergleich zum bisherigen Fahrplan beträgt 38 Prozent. Besonders hart trifft es aber den Bahnhof Dammtor. Dort sinkt das Angebot um 51 Prozent oder 50 tägliche Abfahrten.

"Die massiven Angebotseinschränkungen der DB im Fernverkehr ab Hamburg, beginnend ab dem kommenden Fahrplanwechsel, sind ein Schlag ins Gesicht der Bahnreisenden und Bürger, die im Interesse des Klimawandels vermehrt die Bahn nutzen wollen", sagte Michael Jung, Sprecher von Prellbock Altona.

Der Umweltverband kritisiert, dass das Angebot verknappt werde, obwohl die Auslastung der Züge das Vor-Corona-Niveau überschritten habe.

Am Hauptbahnhof nehme das Gedränge an den Gleisen beim Einsteigen zu Spitzenverkehrszeiten bereits jetzt zum Teil gefährliche Ausmaße an. Durch weniger Angebot werde sich die Situation verschärfen, so befürchtet Prellbock Altona.