Nächster Post-Hammer: Kunden werden für eigene Unterschrift zur Kasse gebeten!

Eine Unterschrift (Empfangsbestätigung) für angenommene Pakete kostet ab 1. Juli 2023 ganze 19 Cent. © Malte Christians/dpa

Mit exakt 19 Cent werden Kunden ab besagtem Stichtag an der Türe vom Paketboten zur Kasse gebeten, und zwar nur für die reine Empfangsbestätigung. Mit jeder Unterschrift entsteht also in Zukunft ein kleines Minus im Geldbeutel oder auf dem Girokonto.

Laut einem Bericht des Onlineportals "Der Westen" soll ein höherer Zeitaufwand bei der Zustellung der hauptsächliche Grund für die bald anfallenden Kosten sein.

"Benötigt ein Kunde über die standardmäßige Unterschrift der Zustellkraft hinaus die Unterschrift der Empfangsperson, dann ist dies ein Mehraufwand in der Zustellung, der entsprechend berechnet wird", lautet die Erklärung des Bonner Unternehmens.

Der Service an sich ist dabei gar nicht so neu. Bis April 2022 hatte es die Empfängerunterschrift nach Angaben des Konzerns bereits gegeben, jedoch wurde zu diesem Zeitpunkt noch kein Kunde zur Kasse gebeten.

Im Zuge der Corona-Pandemie war das Prozedere der Quittierung dann vorerst wieder auf Eis gelegt worden.