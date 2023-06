Drogen-Drama: 13-Jährige nach Ecstasy-Konsum in Lebensgefahr!

Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) - Drama in Mecklenburg-Vorpommern : Zwei Mädchen aus Altentreptow befinden sich nach dem Konsum von Drogen im Krankenhaus, eine 13-Jährige soll sogar in Lebensgefahr schweben!

Die beiden Teenager sind in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, wurden die beiden Teenager in der vergangenen Woche nach dem mutmaßlichen Drogenmissbrauch in lebensbedrohlichem Zustand in die Klinik eingeliefert.

Die 15-Jährige befindet sich demnach mittlerweile auf dem Weg der Besserung, muss jedoch weiterhin medizinisch versorgt werden. Von wem die Mädchen die mutmaßlich eingenommene Droge erhalten haben, war zunächst noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Schülerinnen einer Schule in der Pestalozzistraße haben nach ersten Erkenntnissen wahrscheinlich hoch dosiertes Ecstasy zu sich genommen.

Ob es sich dabei möglicherweise um die Droge "Blue Punisher" handelte, müssten die weiteren Ermittlungen erst zeigen.