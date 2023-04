Gesundheitsminister Karl Lauterbach gibt Cannabis-Pläne bekannt: Legalisierung fällt kleiner aus als geplant

Berlin - Dass die Bundesregierung den Konsum von Cannabis in Deutschland legalisieren will, ist kein Geheimnis. Am heutigen Mittwoch stellten Gesundheitsminister Karl Lauterbach (60, SPD) und Agrarminister Cem Özdemir (57, Grüne) neue Eckpunkte vor. Und die werden so manchen enttäuschen ...