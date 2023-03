Polizei kontrolliert Zugpassagier und macht dabei große Entdeckung

Magdeburg - Am Dienstagnachmittag kontrollierte eine Polizeistreife einen Zugpassagier und stellten bei ihm eine große Menge Drogen fest.

Eine Polizeistreife entdeckte bei einem Fahrgast in einer Regionalbahn hunderte Tabletten Ecstasy. (Symbolbild) © 123rf/lukassek

Der Fahrgast war gegen 16 Uhr mit der Regionalbahn von Burg nach Magdeburg unterwegs, als die Beamten bei ihm ein Tütchen mit etwa 20 Gramm Crack feststellten.

Doch dabei nicht genug: Wie das Polizeirevier Magdeburg am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann auch stattliche 350 Ecstasy-Tabletten bei sich.

Die Beamten nahmen die Drogen an sich und ordneten in Folge eine Hausuntersuchung des Beschuldigten an. Dort fanden sie außerdem eine geringe Menge Haschisch.