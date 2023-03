Riesige Drogenplantage entdeckt! Polizei beschlagnahmt kiloweise Marihuana

Potsdam - Dem LKA Brandenburg ist ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen: Bei Durchsuchungen in drei Bundesländern konnten Beamte mutmaßliche Drogenhändler festnehmen und mehrere Kilogramm Marihuana beschlagnahmen.

Die Beamten des LKA waren seit dem 18. März in drei Bundesländern tätig. In Brandenburg fanden sie eine Indoor-Plantage. © Polizei Brandenburg

Laut Polizei schlug das LKA am 18. März das erste Mal zu: Die Beamten ertappten drei Männer in Wustermark (Landkreis Havelland) auf frischer Tat bei der Übergabe von Betäubungsmitteln.

In einer Indoor-Plantage fand die Polizei dort mehr als 110 Cannabispflanzen und etwa sieben Kilogramm Marihuana. Außerdem beschlagnahmten die Beamten Speichermedien, Aufzeichnungen und Wertgegenstände.

Zwei der Männer befinden sich den Angaben nach in Untersuchungshaft.

Auf die Festnahme folgten weitere Durchsuchungen in Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt. Dabei wurden in den Wohnungen zweier weiterer Tatverdächtiger sechs Kilogramm Marihuana, Equipment zum Betreiben einer Cannabis-Plantage sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe gefunden.

Es läuft ein Verfahren wegen des Verdachts auf Anbau und Verkauf von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Ermittelt wird gegen Beschuldigte aus Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt.