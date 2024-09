Carolabrücke: Fachleute klettern auf eingestürzten Brückenzug und bohren!

Seit der Nacht zu Mittwoch ist die Elbe, eine Bundeswasserstraße, gesperrt: Das trifft viele Binnenschiffer, aber auch die "Sächsische Dampfschifffahrt" (SDS).

Der Einsturz der Brücke trifft das Unternehmen massiv: Am Mittwoch fielen alle Linienfahrten in Dresden aus, in der Sächsischen Schweiz verkehrten noch die PD Pirna und die PD Kurort Rathen.

"Ab Donnerstag gibt es wieder die Linie Weinstraße vom Terrassenufer Richtung Meißen", so Springer. "Wir arbeiten derzeit an einem neuen Fahrplan, der am am Freitag fertig sein soll." Geplant ist, Fahrten stromaufwärts ab der Albertbrücke zu starten. Ansonsten kam die Flotte nochmal glimpflich davon: "Weder Personen noch Fahrzeuge kamen zu Schaden", so der Sprecher. "Wir haben die Kunden über die Ausfälle informiert."