Einsturz der Carolabrücke: Auch Brückenzug B hat erheblichen Schlag abbekommen!

12. September, 9.11 Uhr: Stau bestimmt Verkehrsgeschehen in Dresden

Da die Carolabrücke nicht mehr zur Verfügung steht, ist der Verkehr in Dresden am Donnerstagmorgen an vielen Stellen in Dresden kein Zuckerschlecken.

Wie hier auf der Albertbrücke, kam es in Dresden vermehrt zu längeren Staus. © Stefan Häßler

12. September, 9.07 Uhr: So wird die Bewegung der Brücke beobachtet und gemessen

Die Stadt Dresden hat in einer Mitteilung am Donnerstagmorgen informative Details zu den Messwerten bekanntgegeben, die derzeit ausgewertet werden. Mithilfe eines sogenannten "Tachymeters" können dank modernster Lasertechnik die Bewegungen der Carolabrücke im Zehntelmillimeter-Bereich gemessen werden. Um die eingestürzte Brücke herum wurden mehrere Messpunkte eingerichtet, die Alarm schlagen, sobald die beschädigte Brücke sich bewegt. Mit den ersten Messergebnissen rechnet die Stadt im Tagesverlauf.

12. September, 8.43 Uhr: So geht es heute an der Carolabrücke weiter!

Nachdem in der Nacht bereits die Sicherungsarbeiten am Brückenlager auf der Neustädter Seite abgeschlossen wurden, wird im Tagesverlauf auch die Altstädter Seite mit den selben Arbeiten - also einem Unterbau zur Stabilisierung - gesichert, erklärte Feuerwehr-Pressesprecher Michael Klahre gegenüber TAG24 am Morgen. Außerdem steht auf dem Programm der Einsatzkräfte, dass die geparkten Fahrzeuge, die noch unter der einsturzgefährdeten Brücke stehen, weggefahren werden. Weiterhin werden die Messungen ausgewertet, die über Nacht den Zustand der Brücke weiter aufgezeichnet haben.

Die Sicherungsarbeiten an der Brücke gehen heute weiter. © Christian Juppe

12. September, 8.25 Uhr: Bauindustrie drängt nach Brückeneinsturz auf Sanierung

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie hat den Einsturz der Dresdner Carolabrücke zum Anlass genommen, um auf die notwendigen Sanierungen deutscher Brücken hinzuweisen. "Der Vorfall zeigt eindrücklich, wie hochsensibel unsere Verkehrsinfrastruktur ist und welchen wichtigen Part unsere Brücken übernehmen", sagte Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Den Brücken die oberste Priorität einzuräumen sei eine "politische Aufgabe" und eine "gesellschaftliche Verpflichtung".

Die eingestürzte Carolabrücke verdeutlicht, wie wichtig die Sanierung der Infrastruktur ist. © Stefan Häßler

12. September, 8.17 Uhr: Carolabrücke über Nacht nicht weiter eingestürzt

Der Zustand der eingestürzten Carolabrücke ist über Nacht unverändert geblieben, wie eine Sprecherin der Stadt Dresden bestätigte. Die Brücke ist nicht weiter eingestürzt.

12. September, 7.30 Uhr: THW sichert Brücke mit 30-Tonnen-Konstruktion

Das Technische Hilfswerk Dresden (THW) hat gemeinsam mit der Spezialfirma "Mammut" bis etwa 3 Uhr nachts das beschädigte Brückenlager auf der Neustädter Seite gesichert, wie ein Sprecher des THW gegenüber TAG24 am Morgen erklärte. Man könne sich die Konstruktion wie Wagenheber vorstellen, nur "ein paar Nummern größer", so der Sprecher. Die Brücke liegt in dem Bereich nun auf mehreren Holzmatten auf, auf denen ein Stahlstempel drückt. Dadurch können mindestens 300 Tonnen Last abgesichert werden.

Das THW war bis tief in die Nacht im Einsatz. © xcitepress/Christian Essler

12. September, 7.13 Uhr: DVB hoffen auf "keine weiteren Hiobsbotschaften"

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) hoffen am Tag nach dem Brückeneinsturz auf "keine weiteren Hiobsbotschaften", wie es in einem Beitrag auf X vom Donnerstagmorgen heißt. Die Linien 3 und 7 werden weiterhin über die Haltestellen Hauptbahnhof, Prager Straße, Postplatz, Augustusbrücke, Neustädter Markt, Carolaplatz umgeleitet.

12. September, 7.07 Uhr: Einsatzführung plant Pressetermin

Die Stadt Dresden, der die Einsatzführung an der eingestürzten Brücke obliegt, berät sich am frühen Morgen über das weitere Vorgehen. Eine Sprecherin der Stadt erklärte gegenüber TAG24, dass es im Laufe des Tages auch einen Pressetermin geben wird. Eine genaue Uhrzeit könne man aber noch nicht sagen.

Die eingestürzte Carolabrücke lockte bereits am Mittwoch zahlreiche Medienvertreter in die sächsische Landeshauptstadt. © Malte Kurtz

12, September, 6.52 Uhr: Was macht das Wetter?

Dass ein mögliches Hochwasser den Einsatz rund um die eingestürzte Carolabrücke beeinträchtigen könnte, hatten die Einsatzkräfte bereits am Mittwoch auf dem Schirm. Ab Donnerstag waren teils apokalyptische Vorhersagen für heftige Niederschläge über Sachen gemacht worden. Ob diese sich bewahrheiten, ist allerdings sehr zweifelhaft. Bereits am gestrigen Mittwoch erklärte Michael Klahre, Pressesprecher der Feuerwehr Dresden, dass man die Wetterentwicklung auf dem Schirm habe. Konkrete Einsatzmaßnahmen habe man da allerdings noch nicht aus einem möglichen Hochwasser gezogen. Am Donnerstagmorgen gibt es bisher keine Anzeichen für eine Verschlimmerung der Lage: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) regnet es über Dresden noch bis zu den Mittagsstunden, ehe es den restlichen Tag überwiegend bewölkt bleiben soll. Eine Warnlage besteht nicht.

12. September, 6.35 Uhr: Tag eins nach dem Einsturz der Carolabrücke

Die Einsatzkräfte bereiten sich derzeit auf den ersten Tag nach dem Brückeneinsturz vor. Am frühen Morgen erklärten Feuerwehr und Polizei gegenüber TAG24, dass derzeit die Vorbereitungen für den Einsatz am heutigen Donnerstag laufen. Genauere Informationen sollen in den nächsten Stunden folgen.

Die Carolabrücke ist derzeit DAS Gesprächsthema in Dresden. © Christian Juppe

21.33 Uhr: Feuerwehrsprecher Michael Klahre meldet sich auf Instagram mit seinen Eindrücken

Feuerwehrsprecher Michael Klahre zeigt sich am Mittwochabend emotional auf Instagram. Neben einem Video mit persönlichen Eindrücken postet er auch einen Kommentar. Darin heißt es unter anderem: "Die Erlebnisse der vergangenen Stunden sind mit Worten kaum zu beschreiben. Ein Ereignis dieser Größe und buchstäblicher Tragweite malt man sich selbst in den wildesten Planübungen nicht aus. Der Moment der Alarmierung, aufwachen, realisieren, losfahren. Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle, der Anblick der Zerstörung dieses Bauwerkes, der Knall vom Zerbersten der Wasserleitungen, das ohrenbetäubende Rauschen des ausströmenden Wassers. Eindrücke die immer Kopf bleiben werden."

20.38 Uhr: Stadt wieder komplett mit Fernwärme versorgt

Alle Dresdner Haushalte sind jetzt wieder mit Fernwärme versorgt! "Damit können die Einwohner Dresdens in der anstehenden, kühleren Nacht sowohl auf heißes Wasser als auch auf wärmende Heizkörper zurückgreifen", teilt die Stadt am Abend mit.