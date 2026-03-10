Es ist eine Bombe! Evakuierung nach Fund an Carolabrücke

Dresden - Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: An der Dresdner Carolabrücke wurde eine Bombe mit Zünder gefunden. Am Mittwoch soll die Evakuierung beginnen.

Nach Bewertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe britischer Bauart. Eine sofortige Evakuierung ist nicht erforderlich, wie die Polizei mitteilte. Vielmehr erlaubt die Auffindesituation eine planmäßige Entschärfung der Bombe am Mittwoch.

Die Evakuierung des betroffenen Bereichs wird am Mittwochmorgen durchgeführt. Zwischenzeitlich sichern Polizeikräfte den Fundort ab. Beim zweiten Verdachtspunkt ist ein ungefährliches Eisenteil gefunden worden.

Die Polizei Dresden bittet alle Bürger, den Sperrbereich bis Mittwoch 9 Uhr zu verlassen.