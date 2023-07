Frau installiert Überwachungskamera in Schlafzimmer: Was die 23-Jährige dann mitansehen muss, traumatisiert sie

Kim Keat Link (Singapur) - Eine Frau (23) aus Malaysia zog sofort aus ihrer Wohnung aus, als sie mitbekam, was ihr Vermieter in ihrer Abwesenheit in ihrem Schlafzimmer trieb.

Eine Frau aus Malaysia musste über eine Überwachungs-App mit ansehen, was ihr Vermieter in ihrem Zimmer treibt. (Symbolbild) © 123RF/carballo

Die 23-Jährige, die anonym bleiben will, zog im vergangenen Juni mit ihrem Freund in eine 4-Zimmer-Wohngemeinschaft im Block 251 in der Gegend Kim Keat Link in Singapur. Die Wohnung, in der zwei weitere Personen aus Malaysia wohnten, wurde von einem Vermieter-Pärchen verwaltet.

"Als wir einzogen, erzählte uns die Vormieterin, dass die Vermieterin gerne Mietinteressenten ins Haus holt, wenn niemand zu Hause ist", erinnert sich der Partner der 23-Jährigen. Aus diesem Grund installierte das Paar vorsorglich eine Überwachungskamera in ihrem Schlafzimmer.

Tatsächlich konnten sie mit damit die Vermieterin dabei filmen, wie sie ohne ihre Zustimmung potenzielle Mieter durch die Wohnung und auch ihren Privatbereichen führte. Der Vorfall konnte aber angemessen zwischen Mieter und Wohnungsbesitzerin geklärt werden.

"Wir wussten nicht, dass der wahre Albtraum später passieren würde", so das Paar.

Die 23-Jährige erhielt im Mai während ihrer Arbeitszeit eine Information der Überwachungskamera auf ihr Smartphone, dass jemand ihr Schlafzimmer betreten hatte.

Auf das, was die gebürtige Malaysierin dann mitansehen musste, war die junge Frau nicht vorbereitet: