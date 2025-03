Frau bekommt nach dem Duschen im Airbnb plötzlich verstörende Nachricht von Vermieter

USA - TikTokerin Charlotte aus den USA hatte sich richtig etwas gegönnt: Die Blondine hatte sich in eine luxuriöse Unterkunft eingemietet, die mit riesigen Räumen und einem Pool protzte. Die Freude über die tolle Unterkunft währte aber nur kurz, weil plötzlich eine verstörende Nachricht der Vermieterin eintrudelte.

Sie wäre sich zwar ihrer "Aktivitäten" bewusst, hatte aber nicht damit gerechnet, von der Vermieterin in der Dusche gefilmt worden zu sein. Während die Überwachung des Pools per Kamera zwar noch irgendwie nachvollziehbar sei, hätte die Sache mit der Dusche einen wirklich unangenehmen Beigeschmack .

"Ich bin gerade so wütend und verängstigt", erklärt die US-Amerikanerin in einem TikTok-Video, wo sie von ihrem Erlebnis berichtet.

"Wir bitten unsere Gäste höflich, sich in unserem Anwesen zurückzuhalten", heißt es in der Nachricht weiter. Zudem weist die Gastgeberin höflich darauf hin, dass sie Charlotte rausschmeißen würde, wenn sie sich nicht an die Regeln hält.

Charlotte erreicht die iMessage der Gastgeberin, kurz nachdem sie in die riesige Airbnb eingezogen war. Die Vermieterin namens Candice schrieb der US-Amerikanerin, dass sie das Material der Überwachungskameras überprüft hätte und dabei sehen musste, dass es zu "verbotenen Aktivitäten" in der Dusche und im Pool gekommen war.

Während man den Einsatz von Überwachungskameras am Pool noch nachvollziehen kann, ist das Filmen in der Dusche alles andere als normal - oder erlaubt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/babycharlotte1

Charlotte, die auf Social Media sogenannte "Bop"-Videos veröffentlicht, welche vor allem in sexuellen Kontext stehen, hatte laut ihrer Aussage auch in der Airbnb-Unterkunft heißen Content produziert. Dass sie dabei aber vor allem in der Dusche im Haus erwischt worden ist, sei mehr als überraschend - und eben auch verboten!

Mit der Nachricht hätte Vermieterin Candice diesen Fakt sogar schriftlich zugegeben. "Seit wann haben Airbnbs Kameras im Duschbereich? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass ich dort drinnen geduscht habe, während mich jemand beobachtet hat. Ich zittere", so Charlotte.

Laut der Gemeinschaftsrichtlinien von Airbnb dürfen Gastgeber keine Kameras in ihren Unterkünften anbringen. Vor allem an Orten, an denen sich die Gäste Privatsphäre wünschen - wie zum Beispiel das Badezimmer - ist das Filmen verboten.

Ob Charlotte jetzt gegen die Vermieterin vorgeht, ist nicht bekannt. Die meisten ihrer Zuschauer raten ihr aber, die Polizei einzuschalten.